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Spor

Trabzonspor tecrübeli stoper Theophile-Catherine'yi gündemine aldı

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, bonservisi Dinamo Zagreb takımında bulunan Martinikli futbolcu Kevin Theophile-Catherine'yi gündemine aldı.

28.01.2020  09:57 - Güncelleme: 28.01.2020  09:57

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, bonservisi Dinamo Zagreb takımında bulunan Martinikli futbolcu Kevin Theophile-Catherine'yi gündemine aldı.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu için Hırvat kulübüne düşük bir satın alma bedeli öneren bordo-mavililerin transferi gerçekleştirmek için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

Daha önce Rennes, Cardiff ve Saint-Etienne gibi takımlarda da forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, esas mevkiinin stoper olmasına rağmen savunmanın her iki kanadında da oynayabiliyor.

(Sabah)

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