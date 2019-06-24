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Trabzonspor'a veda ettiğini açıkladı

22 yaşındaki sağ bek oyuncusu Semih Karadeniz, Trabzonspor ile yollarını ayırdığını duyurdu.

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Semih Karadeniz Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "14 yıl bünyesinde bulunduğum Trabzonspor ile bugün ayrılık vakti. Her şey için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili altyapıdan yetişen Karadeniz, bir dönem Zonguldak Kömürspor forması da giymişti.

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