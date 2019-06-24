Trabzonspor'a veda ettiğini açıkladı
22 yaşındaki sağ bek oyuncusu Semih Karadeniz, Trabzonspor ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Semih Karadeniz Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "14 yıl bünyesinde bulunduğum Trabzonspor ile bugün ayrılık vakti. Her şey için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Bordo-mavili altyapıdan yetişen Karadeniz, bir dönem Zonguldak Kömürspor forması da giymişti.
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