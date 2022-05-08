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Spor

Trabzonspor'a yönelik açıklamaları sonrası Ali Koç hakkında suç duyurusu

Trabzonsporlu Hukukçular Derneği ve Bordo Mavi Gönüller Platformu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzonspor'a yönelik açıklamaları nedeniyle Koç hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

DHA8 Mayıs 2022 Pazar 10:41 - Güncelleme:
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Trabzonsporlu Hukukçular Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un basın toplantısında sarf ettiği tahkir ve tahrik edici, kutuplaştırıcı sözlerin kaçınılmaz sonucu olarak, bugün yaşanan ve ileride yaşanması muhtemel menfi eylemler nedeniyle ilgili şahıs hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu yönünden pazartesi günü suç duyurusunda bulunulacaktır. Değerli taraftarlarımızın tahriklere kapılmadan şampiyonluğun tadını çıkarmaya devam etmelerini, sürecin takipçisi olunduğunun bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verildi.

Bordo Mavi Gönüller Platformu'ndan yapılan açıklamada ise "Ali Koç, birkaç ay önce Trabzonspor'un başarısının tesadüf olmadığını, hakemlere bağlı olmadığını söylemiş fakat şimdi kendi başarısızlığını örtmek ve Trabzonspor'un görkemli şampiyonluğunu itibarsızlaştırmak için kendi taraftarlarını kandırarak Trabzonspor üzerinde sosyolojik kırılmalara sebep olacak bir öfke oluşturmaya çalışıyor. Futbol üzerinden kardeşliği bozan, hezeyanlarını siyasi bir hesaplaşmaya çevirip ülkede beka meselesi oluşturmaya çalışan Fenerbahçe başkanı hakkında Bordo Mavi Gönüller olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" denildi.

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