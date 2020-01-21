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Spor

Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu ile anlaştı

Trabzonspor, Kayserispor’dan ayrılan Bilal Başacıkoğlu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

21.01.2020  12:15 - Güncelleme: 21.01.2020  12:20

Bordo-mavili ekipten KAP’a yapılan açıklama şu şekilde;

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bilal Başacıkoğlu arasında, opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 sezonu için 162.500.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının şirketimiz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya ;

2020/21 opsiyon sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,

2021/22 opsiyon sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir.

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