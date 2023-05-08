Trabzonspor'da 3 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 2-1 mağlup olduğu Arabam.com Konyaspor maçı 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Nenad Bjelica, cezalı Bakasetas'ın yokluğunda Gomez'e, Trezeguet'in yerine Arif Boşluk'a, Siopis'in yerine de Larsen'e görev verdi.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar, Trezeguet, Siopis ve Stefano Denswil ile kırmızı kart cezalısı Anastasios Bakasetas takımda yer almadı.

- Arif Boşluk ilk kez ilk 11'de

Trabzonspor'da teknik direktör Bjelica, genç oyuncu Arif Boşluk'a MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de görev verdi.

Karadeniz ekibinin alt yapısından yetişen ve geçtiğimiz günlerde A takıma yükselen Arif Boşluk, ilk kez bordo-mavili takım formasıyla ilk 11'de görev yaptı.

Trabzonspor'da genç oyuncu Emirhan Zaman da kadroda yer alan bir başka genç oyuncu oldu.

- Serkan Asan yaklaşık 1 yıl sonra

Trabzonspor'da Serkan Asan, uzun süreli sakatlığının ardından maç kadrosuna dahil edildi.

Geçen sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde Altay ile yapılan maçta sakatlanan genç oyuncu, yaklaşık 1 yıl sonra kadroda yer aldı.

Karadeniz ekibinde sakatlıktan yeni çıkan oyuncular Visca ve Abdülkadir Ömür de yedek kulübesinde forma bekledi.