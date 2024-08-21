Trabzonspor'da 4 ayrılık KAP'a bildirildi

Trabzonspor'da 4 ayrılık Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada Göktan Gürpüz'ün Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Göktan Gürpüz, geçen yıl Alman ekibi Borussia Dortmund'un altyapısından Trabzonspor'a Transfer olmuştu.

3 AYRILIK DAHA AÇIKLANDI

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan diğer iki açıklamada ise Batuhan Kör ve Murat Cem Akpınar'la yolların ayrıldığı belirtildi.

Batuhan Kör için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı., "Profesyonel futbolcumuz Batuhan Kör'ün, Van Spor FK'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Van Spor FK, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 7.000.000.-TL ödeme yapacaktır. Ayrıca Van Spor FK, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 5.000.000.-TL ile futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin %20'sini ödeyecektir."

Murat Cem Akpınar içinse KAP bildiriminde, "Profesyonel futbolcumuz Murat Cem Akpınar'ın, Sakaryaspor A.Ş.'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Sakaryaspor A.Ş., Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 15.000.000.-TL + KDV ödeme yapacaktır. Ayrıca Sakaryaspor A.Ş., Kulübümüze; futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinden, Kulübümüze ödenen/ödenecek bedellerin düşülmesi sonrası kalan tutarın %30'unu ödeyecektir." denildi.

Hakan Yeşil'in Pendikspor'a transfer olduğu belirtilerek, "Profesyonel futbolcumuz Hakan Yeşil'in, Pendikspor A.Ş.'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Pendikspor A.Ş., Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 11.000.000.-TL ödeme yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.