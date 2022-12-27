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Spor

Trabzonspor'da 4 eksik

Süper Lig'de yarın deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak Trabzonspor'da 4 futbolcu maçta forma giyemeyecek.

AA27 Aralık 2022 Salı 10:21 - Güncelleme:
Trabzonspor'da 4 eksik
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup eden, Süper Lig'de de lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek şampiyonluk iddiasını ortaya koyan bordo-mavililer, Fatih Karagümrük karşısında başarılı sonuçlarına bir yenisini eklemek istiyor.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Stefano Denswil ile tedavisi tamamlanan ancak lisansı çıkarılmayan Bruno Peres, kadroda yer alamayacak.

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