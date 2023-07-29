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Spor

Trabzonspor'da 4 eksikli antrenman

Trabzonspor'un AEK Atina maçı öncesi basına açık yaptığı idmana 4 oyuncu sakatlıkları nedeniyle katılmadı. Sağ ön uyluk adalesinde ağrı bulunan Emirhan ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

29 Temmuz 2023 Cumartesi 23:47 - Güncelleme:
Trabzonspor'da 4 eksikli antrenman
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Yeni sezon hazırlıklarını Trabzon'da sürdüren Trabzonspor, yarın AEK Atina ile oynanacak hazırlık maçı öncesi çalışmalarını sürdürdü. Bordo-mavililerin, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 18.00'de yapılan idmanı basına açık olarak gerçekleşti.

NENAD BJELICA: DAHA ÇOK ANTRENMAN AÇACAĞIZ

İdman öncesinde basın mensuplarına karşılayan teknik direktör Nenad Bjelica, takımı takip eden gazetecilere destekleri için teşekkür etti. Yeni sezonda idmanları basına açık yapmayı sürdüreceklerini belirten Bjelica, "Önümüzdeki sezonda beraber iyi çalışacağımızı düşünüyorum. İhtiyacınız olduğunda hep buradayız. Size her zaman çok büyük saygı duyuyoruz ve aynı şekilde aynı saygıyı biz de sizden bekliyoruz. İletişimde olacağımız sürece her antrenmanda sizleri burada davet etmek isteriz. Geçen seneki işbirliği açısından size teşekkür ediyorum. Bu sene bu iş birliğinin giderek daha da büyüyeceğini, beraber daha da çok çalışabileceğimizi umuyorum" dedi.

4 OYUNCU İDMANA ÇIIMADI, EMİRHAN AYRI ÇALIŞTI

Yarın oynanacak maça hazırlanan takımda sağ uyluk ön üst adale sakatlığı yaşayan Hüseyin Türkmen, Slovenya kampında sakatlanan Fernandez, ameliyat olan Orsic ve bel ağrısı süren Siopis idmana katılmadı. Sağ ön uyluk adalesinde ağrı bulunan Emirhan ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Hafif tempoyla yapılan idmanda futbolcular şut çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın Yunanistan ekibi AEK Atina ile saat 20.00'da Akyazı Stadyumu'nda karşılaşacak.

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