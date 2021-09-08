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Spor

Trabzonspor'da 4 futbolcu takımdan ayrı çalıştı

Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da, tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Bruno Peres, Anders Trondsen ve Gervinho takımdan ayrı çalıştı.

AA8 Eylül 2021 Çarşamba 16:09 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 16:09
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Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile 12 Eylül Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı.

Tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Bruno Peres, Anders Trondsen ve Gervinho, takımdan ayrı çalıştı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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