Trabzonspor'da 8 yolcu

12 Aralık 2020 Cumartesi 09:46 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 09:46

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da, bazı futbolcularla da yolların ayrılması bekleniyor.

Transfer konusunda geniş yetkilerle donatılan Teknik Direktör Abdullah Avcı, bordo mavili yönetime ilk raporunu sundu. Deneyimli teknik adamın kadrodan 8 ismin gönderilmesini talep ettiği öğrenildi. Bunların içinden bazı genç oyuncuların tecrübe kazanmaları adına başka takımlara kiralanacağı belirtildi.

Abdullah Avcı'nın raporunda Stiven Plaza, Gaston Campi ve Majid Hosseini ile yolların ayrılması konusunda görüş bildirdiği ifade edildi.

Yerli oyunculardan ise Ahmet Canbaz ve Salih Kavrazlı başta olmak üzere toplam 5 oyuncunun da kiralık verilebileceği vurgulandı.