DHA 27 Ekim 2020 Salı 12:54 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 12:54

Süper Lig’de 2019-20 sezonunda pandemi öncesi zirveye oynayan ve şampiyonluğu son haftalarda Medipol Başakşehir’e kaptıran Trabzonspor, 2020-21 sezonuna ise kaosla başladı. Bu sezon ilk 6 haftada 5 puan toplayabilen bordo-mavililerde önce teknik direktör, sonra da yönetim eleştirilerin odağı oldu.

Geçen sezon şampiyonluğun konuşulduğu Trabzonspor’da bu sezon işler tersine döndü. Sezona kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer ilk 6 hafta itibari ile 6 puan toplarken, maç fazlasıyla 18’inci sırada düşme potasında yer aldı. Pandemiden sonra toparlanamayan, geçen sezon son 8 haftada şampiyonluğu Medipol Başakşehir’e kaptıran bordo-mavililerde kötü gidişat yeni sezonda da devam ediyor. Trabzonspor’da 6’ncı hafta itibari ile önce teknik direktör Eddie Newton, ardından da Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu hedef tahtasına koyuldu.

PANDEMİ SONRASI BÜYÜK DÜŞÜŞ

2019-20 sezonunda pandemi nedeniyle lige verilen araya lider giren ancak maçların yeniden oynanmaya başlamasıyla kalan son 8 haftalık bölümde 12 puan kaybı yaşayan bordo-mavililer, şampiyonluk yarışını kaybetti. Daha sonra Finansal Fair Play kriterlerine uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından da men edilen Karadeniz ekibi, yeni sezona da iyi bir başlangıç yapamadı ve ilk 6 haftalık bölümde yalnızca 1 galibiyet alarak hanesine 5 puan yazdırabildi. Trabzonspor, pandemi arası sonrası ligde toplamda çıktığı 14 maçta 4 galibiyet, 5’er beraberlik ve mağlubiyetle 17 puan toplarken, 25 puanı ise rakiplerine kaptırdı.

HÜCUM ETKİNLİĞİ AZALDI, SAVUNMADA SORUN DEVAM EDİYOR

Trabzonspor’da yeni sezon öncesi A takımda forma giyen Sosa, Novak, Messias, Ndiaye, Doğan, Guilherme, Abdurrahim, Sörloth ve Da Costa olmak üzere 9 oyuncu ile yollar ayrılırken, yerlerine A takım kadrosuna Flavio, Marlon, Plaza, Trondsen, Edgar Ie, Afobe, Baker, Diabate, Djaniny ve Hugo olmak üzere toplamda 10 isim alındı. Geçen sezon gol yollarında ligin en etkili takımlarından olan ancak savunmada yediği gollerle de gündemde yer alan bordo-mavililer, yeni sezonda ise hem savunma hem de hücum anlamında etkisiz kaldı. İlk 6 haftalar karşılaştırıldığında geçen sezon 11 gol atıp 8 gol yiyen Trabzonspor, bu sezon aynı periyotta 6 gol atıp kalesinde de 10 gol gördü.

TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞINA GİRİLDİ

Trabzonspor’da ilk 6 haftada alınan başarısız sonuçlar sonrası camiada teknik direktör Eddie Newton ile yola devam edilmemesi yönünde görüş ön plana çıkarken, özellikle bu sezonki transfer politikası sık sık eleştirilen yönetim de eleştirilerin odağında yer aldı. Bir kesim erken kongreyi dillendirmeye başlarken, yönetim ise teknik ekiple yollarını ayırma kararı aldı.

AVCI BEKLENİYOR

Bu arada Trabzonspor Yönetimi'nin teknik direktörlük görevi için görüşme gerçekleştirdiği Abdullah Avcı ile anlaşma sağlandığı, Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından Avcı ve ekibinin göreve başlayacağı öğrenildi. Bordo-mavililerin kısa süre içerisinde teknik direktör değişikliğini resmen duyurması bekleniyor.

3 SEZONDA 3’ÜNCÜ HOCA DEĞİŞİKLİĞİ

Eddie Newton ile yolların resmen ayrılması durumunda iki sezonda üçüncü teknik direktör değişikliğine gidilmiş olacak. 2018-19 sezonuna teknik direktör Ünal Karaman ile başlayan ve söz konusu sezonu Karaman ile tamamlayan Ahmet Ağaoğlu yönetimi, 2019-20 sezonunun yarısında Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yola yardımcısı Hüseyin Çimşir ile devam etmişti. Sezonun sona ermesiyle Çimşir ile de yollarını ayıran ve göreve Hüseyin Çimşir’in ekibinde yer alan Eddie Newton’u getiren bordo-mavililerde, 2020-21 sezonun 6’ncı haftasında da yine teknik direktör değişikliği gündeme geldi. Göreve geldiklerinde teknik direktör konusunda istikrarın önemli olduğu vurgusunda bulunan Başkan Ahmet Ağoğlu, Newton ile de yolların ayrılması sonrası yönetimi döneminde 3 sezonda 3’üncü teknik adam değişikliğine gitmiş olacak.