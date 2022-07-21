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Spor

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ve Djaniny idmana katılmadı

Trabzonspor, Avusturya kampının ikinci gününün ilk idmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı, kampın ikinci gününe de katılmadı.

DHA21 Temmuz 2022 Perşembe 17:24 - Güncelleme:
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, kampın ikinci gününün ilk idmanını sabah yaptı. Yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde yapılan sabah idmanı dinamik ısınmayla başladı. Çabukluk, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.

AVCI BUGÜN DE YOK, DJANINY İDMANA YETİŞEMEDİ

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenaze töreni için İstanbul'a giden teknik direktör Abdullah Avcı, kampın ikinci gününe de katılmadı. Tedavisi süren Serkan Asan salonda takımdan ayrı çalışırken, uçağı geç saatte iniş yapan Djaniny de idmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, çalışmalarına akşam idmanıyla devam edecek.

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