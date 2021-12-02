Trabzonspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam etti

AA 2 Aralık 2021 Perşembe 18:39 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 18:39

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 ve grup çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Antrenmana tedavileri devam eden Anders Trondsen ile Erce Kardeşler'in katılmadığı, Djaniny'in ise takımdan ayrı koşu yaptıkları öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

