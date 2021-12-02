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Spor

Trabzonspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam etti

Süper Lig'in 15. haftasında evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA2 Aralık 2021 Perşembe 18:39 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 18:39
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 ve grup çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Antrenmana tedavileri devam eden Anders Trondsen ile Erce Kardeşler'in katılmadığı, Djaniny'in ise takımdan ayrı koşu yaptıkları öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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