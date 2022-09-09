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Spor

Trabzonspor'da Adana Demirspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA9 Eylül 2022 Cuma 21:24 - Güncelleme:
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 12 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğerleri ise core, pas ve rondo çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Antrenman, dayanıklılık çalışmasının ardından sona erdi.

Yarını izinli geçirecek takım, 11 Eylül Pazar günü yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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