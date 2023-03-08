İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2023 Çarşamba / 16 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,946
  • EURO
    19,996
  • ALTIN
    1107.47
  • BIST100
    5438.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da Adana Demirspor mesaisi sürüyor
Spor

Trabzonspor'da Adana Demirspor mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Bordo mavili ekip yardımcı antrenör Orhan Ak eşliğinde hazırlıklarını sürdürdü.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 20:25 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Adana Demirspor mesaisi sürüyor
ABONE OL

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Mart Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını 2 günlük izinin ardından yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde sürdürdü.

Abdullah Avcı'nın görevinden istifasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilen Orhan Ak yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç oynandı.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı idmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.