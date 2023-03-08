Trabzonspor'da Adana Demirspor mesaisi sürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Mart Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını 2 günlük izinin ardından yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde sürdürdü.
Abdullah Avcı'nın görevinden istifasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilen Orhan Ak yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç oynandı.
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı idmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam edecek.