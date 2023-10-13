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Spor

Trabzonspor'da Alanyaspor mesaisi devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını yeni teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sürdürüyor.

AA13 Ekim 2023 Cuma 13:52 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Alanyaspor mesaisi devam ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam ediyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki günün ilk antrenmanında futbolcular, dinamik ısınma ve denge çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, salonda kuvvet çalışması ile sona erdi.

Öte yandan Avcı'nın yardımcıları da antrenmanda yer aldı.

Bordo-mavili takım Alanyaspor maçı hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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