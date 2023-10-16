İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2023 Pazartesi / 2 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,8829
  • EURO
    29,4108
  • ALTIN
    1719.51
  • BIST100
    8031.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da Alanyaspor mesaisi devam ediyor
Spor

Trabzonspor'da Alanyaspor mesaisi devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 14:23 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Alanyaspor mesaisi devam ediyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam ediyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda futbolcular, teknik ısınmanın ardından ayak tenisi oynadı.

Bordo-mavili ekibin kadrosuna kattığı ancak hazır hale gelmediği için forma şansı vermediği Nicolas Pepe de takımla antrenmanlara başladı.

Trabzonspor, yarını izinli geçirdikten sonra 18 Ekim Çarşamba günü yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.