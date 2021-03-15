Trabzonspor'da Ankaragücü mesaisi başladı

AA 15 Mart 2021 Pazartesi 17:06 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 17:06

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından teknikle bağlantılı çabukluk çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takımın 9'a 3 oyunla devam ettiği antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek Trabzonspor, 17 Mart Çarşamba günü yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.