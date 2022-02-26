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Spor

Trabzonspor'da Antalyaspor maçı mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde evinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA26 Şubat 2022 Cumartesi 18:57 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 18:57
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 1 Mart Salı günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular teknik ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor, yarını izinli olarak geçirecek ve 28 Şubat Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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