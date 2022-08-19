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Spor

Trabzonspor'da Antalyaspor maçı öncesi 5 eksik

Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Trabzonspor'da 5 futbolcu forma giyemeyecek.

AA19 Ağustos 2022 Cuma 10:51 - Güncelleme:
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligin ilk 2 haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, sahasında da Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Ajax ile transfer görüşmeleri yapan Ahmetcan Kaplan kadroda yer almayacak.

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