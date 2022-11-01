Trabzonspor'da Avrupa mesaisi sürüyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 3 Kasım Perşembe günü Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ilk olarak dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı.

Antrenman, futbolcuların 5'e 2, 3 takım halinde turnuva maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Ferencvaros maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

TRABZONSPOR'UN AVRUPA KARNESİ

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 5 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer bu maçlardan 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.