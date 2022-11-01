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Spor

Trabzonspor'da Avrupa mesaisi sürüyor

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun son karşılaşmasında evinde Ferencvaros ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları sürüyor.

AA1 Kasım 2022 Salı 22:29 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Avrupa mesaisi sürüyor
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 3 Kasım Perşembe günü Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ilk olarak dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı.

Antrenman, futbolcuların 5'e 2, 3 takım halinde turnuva maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Ferencvaros maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

TRABZONSPOR'UN AVRUPA KARNESİ

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 5 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer bu maçlardan 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

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