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Spor

Trabzonspor'da ayrılık! Fesih KAP'a bildirildi

Trabzonspor, Ognjen Bakic'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi. Bordo mavililer, oyuncuya fesih tazminatı ödenmeyeceğini açıkladı.

12 Temmuz 2024 Cuma 18:48 - Güncelleme:
Trabzonspor'da ayrılık! Fesih KAP'a bildirildi
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Trabzonspor, Karadağlı orta saha oyuncusu Ognjen Bakic'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ognjen Bakic arasındaki 09.09.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

OSIJEK'TEN GELDİ

21 yaşındaki Karadağlı orta saha oyuncusu, geçen sezon Hırvatistan'ın Osijek takımından transfer edilmişti.

RESMİ MAÇA ÇIKMADI

Bakic, bordo mavili takımda resmi maça çıkmadı.

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