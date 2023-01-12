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Spor

Trabzonspor'da Başakşehir maçı mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde sahasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA12 Ocak 2023 Perşembe 21:32 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Başakşehir maçı mesaisi devam ediyor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2, koordinasyon ve reaksiyon çalışması gerçekleştirildi. Geniş alan oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Bordo-mavililer 18. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Alanyaspor'a 5-0 mağlup olmuştu.

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