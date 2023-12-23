İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2023 Cumartesi / 11 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2172
  • EURO
    32,2725
  • ALTIN
    1928.59
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da Başakşehir maçının ardından açıklamalar!
Spor

Trabzonspor'da Başakşehir maçının ardından açıklamalar!

Trabzonsporlu futbolcuları Batista Mendy, Enis Destan ve Stefano Denswil, 1-1 beraberlikle sonuçlanan Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

23 Aralık 2023 Cumartesi 22:15 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Başakşehir maçının ardından açıklamalar!
ABONE OL

Trabzonspor oyuncularından Batista Mendy, Enis Destan ve Stefano Denswil, 1-1 biten Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İstedikleri oyunu gösteremediklerini söyleyen Mendy, "Beklediğimiz şey bu değildi. Tatilden önce 3 puan kazanmak istiyorduk ama olmadı. Sadece 1 puanla yetindik." dedi.

Trabzonspor'un bir diğer oyuncusu Stefano Denswil ise "Buraya 3 puan için gelmiştik. İlk yarıda daha iyi olan bizdik. Daha fazla pozisyon ürettik ama ikinci yarıda rakibimiz bizden daha fazla pozisyon üretti. Hedefimiz kazanmaktı ama en azından yenilmedik." sözlerini sarf etti.

Maç sırasında duyulan şehit haberlerine değinerek sözlerine başlayan Enis Destan, "Maçtan sonra acı bir haber aldık. Vatanımızın başı sağ olsun." dedi.

Daha sonra maç hakkında konuşan genç oyuncu, "Maça gelecek olursak; ikinci yarı birkaç pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Hafta içinde bunlara çalışacağız." ifadelerini kullandı.

  • Batista Mendy
  • Stefano Denswil
  • Enis Destan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.