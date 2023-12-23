Trabzonspor'da Başakşehir maçının ardından açıklamalar!

Trabzonspor oyuncularından Batista Mendy, Enis Destan ve Stefano Denswil, 1-1 biten Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İstedikleri oyunu gösteremediklerini söyleyen Mendy, "Beklediğimiz şey bu değildi. Tatilden önce 3 puan kazanmak istiyorduk ama olmadı. Sadece 1 puanla yetindik." dedi.

Trabzonspor'un bir diğer oyuncusu Stefano Denswil ise "Buraya 3 puan için gelmiştik. İlk yarıda daha iyi olan bizdik. Daha fazla pozisyon ürettik ama ikinci yarıda rakibimiz bizden daha fazla pozisyon üretti. Hedefimiz kazanmaktı ama en azından yenilmedik." sözlerini sarf etti.

Maç sırasında duyulan şehit haberlerine değinerek sözlerine başlayan Enis Destan, "Maçtan sonra acı bir haber aldık. Vatanımızın başı sağ olsun." dedi.

Daha sonra maç hakkında konuşan genç oyuncu, "Maça gelecek olursak; ikinci yarı birkaç pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Hafta içinde bunlara çalışacağız." ifadelerini kullandı.