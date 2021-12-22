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Spor

Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi başladı

Süper Lig'in 19. haftasında evinde Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları başladı.

AA22 Aralık 2021 Çarşamba 19:54 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 19:54
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Aralık Cumartesi günü sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların iki grup halinde çalıştıkları belirtildi.

Birinci grupta yer alan oyuncuların yenilenme, diğer oyuncuların ise 5'e 2 çalışması yaptığı vurgulanan açıklamada, antrenmanın rondo ve dayanıklılık çalışmalarının ardından çift kale maçla son bulduğu aktarıldı.

Yarını izinli geçirecek takımın cuma günü yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdüreceği de kaydedildi.

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