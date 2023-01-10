Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, Corendon Alanyaspor maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise teknik ısınma ve koordinasyonun ardından 5'e 2 çalışması yaptı.

Antrenman, dayanıklılık çalışması ve çift kale maç ile son buldu.

Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından 12 Ocak Perşembe günü yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.