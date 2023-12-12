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Spor

Trabzonspor'da Batista Mendy stoperde parladı!

Trendyol Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle iyi bir hava yakalayan Trabzonspor'da oyuncuların gelişimi de gözle görülmeye başladı. Son olarak Gaziantep FK maçında kendi mevkisi olmamasına rağmen stoperde görev alan Batista Mendy sınıfı geçti.

Sabah12 Aralık 2023 Salı 16:05 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Batista Mendy stoperde parladı!
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Geriden oyun kuran Fransız yıldız, rakiplerine geçit vermezken, partneri Denswil'in de açıklarını kapattı. Mendy'nin oyunu yönlendirmesi sonrası Trabzonspor çok daha rahat hücum etmeye başladı.

İLK TRANSFER SAVUNMADA

Gaziantep FK maçında Benkovic, Hüseyin ve Baniya gibi stoper alternatifleri varken Mendy'yi savunmada görevlendiren Abdullah Avcı'nın ilk transferi bu bölgeye yaptırması bekleniyor.

Fernandes ve Benkovic'i kadroya almayan, Hüseyin ve Baniya'yı kulübede oturtan deneyimli hocanın Mendy gibi ayağına hakim bir stoper istediği ifade ediliyor.

Avcı, Mendy tercihini "Orta saha ve savunmada çeşitli mevkilerde kullandık. Kaliteyi daha fazla arttırabilmek için rakibin analizini yaptıktan sonra böyle bir tercih yaptık" şeklinde açıklamıştı.

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