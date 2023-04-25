Trabzonspor'da beklenmedik ayrılık: Marc Bartra

Trabzonspor'un sezon başında Real Betis'ten kadrosuna kattığı Marc Bartra için ayrılık iddiası geldi.

İSPANYA'YA DÖNMESİ MUHTEMEL

İspanyol basınından Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, Bartra'nın gelecek sezon Trabzonspor'da kalmasından ziyade İspanya'ya dönmesinin daha muhtemel olduğu aktarıldı.

32 yaşındaki futbolcu için İspanya'ya geri dönüşünde ilk olarak eski takımı Real Betis'in adının geçtiği kaydedildi. Ancak Espanyol da Bartra'nın transfer olabileceği bir diğer kulüp olarak gösterildi.

TARAFTARLAR TARAFINDAN SEVİLİYOR

Trabzonspor'un takım olarak bu sezon beklentilerin altında kaldığı ifade edildi. Bartra'nın ise kişisel olarak kötü bir sezon geçirmediği vurgulandı. Deneyimli futbolcunun, Trabzonspor'da 3 kez fileleri havalandırdığı ve Real Betis döneminde yaşadığı sakatlıklardan kurtulduğu kaydedildi. İspanyol oyuncunun ayrıca taraftarlar tarafından da sevildiği belirtildi.

EN YÜKSEK MAAŞLI İSİMLERLE YOLLAR AYRILACAK

Trabzonspor'un eski başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, ocak ayında yaptığı açıklamada kulübün sürdürülebilir ekonomisi için maaş bütçesini 40 milyon euro'dan 30 milyon euro'ya düşürülmesi gerektiğini söyledi hatırlatıldı. Ağaoğlu'nun, bu doğrultuda ara transfer döneminde 4 oyuncu ile yollarını ayırdığı ancak Barta da dahil olmak üzere en yüksek rakamları alan isimlerin takımda kaldığı belirtildi. Bordo-mavili kulübün, bu isimlerden bazılarıyla yaz aylarında yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü.

BJELICA İLE YENİDEN 11'E DÖNDÜ

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ve Orhan Ak sonrası geçici olarak göreve gelen İhsan Derelioğlu'nun Bartra'yı yedek bıraktığı belirtildi. Ancak bordo-mavililerde Nenad Bjelica'nın göreve gelmesinin ardından Bartra'nın yeniden 11'e döndüğü ve takım için sezonun geri kalanında yeniden önemli bir isim olacağı ifade edildi.