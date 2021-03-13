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Spor

Trabzonspor'da Berat Özdemir kadroya alınmadı

Trabzonspor'da sağ uyluk arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edilen Berat Özdemir, Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadı.

AA13 Mart 2021 Cumartesi 14:27 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 14:27
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Süper Lig'in 30. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Berat Özdemir'in kadroda yer almadığı bildirildi.

Berat Özdemir'in sağlık durumuyla ilgili resmi internet sitesine açıklamada bulunan kulüp doktoru Hakan Çelik, "Alanyaspor karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde zorlanma oluşan Berat Özdemir'in hafta içerisinde çekilen MR sonucunda 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuz Erzurumspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadelerini kullandı.

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