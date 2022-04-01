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Spor

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı mesaisi devam etti

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde evinde Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA1 Nisan 2022 Cuma 19:51 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 19:51
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam ediyor.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman şut çalışmaları ile sona erdi.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Vitor Hugo da tedavisinin ardından bugün ilk idmanına çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından Hugo ile oyuncuların birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşılarak "1 Nisan şakası değil, Hugo yeniden aramızda" ifadesine yer verildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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