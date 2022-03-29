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Spor

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları devam ediyor.

AA29 Mart 2022 Salı 20:03 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 20:03
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, ısınma koşusu ve aktivasyonun ardından pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve rondo koşusuyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığını atlatan Slovak futbolcu Marek Hamsik de antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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