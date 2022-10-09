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Spor

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi 3 futbolcu tehlikede!

Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Trabzonspor'da, 3'er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.

AA9 Ekim 2022 Pazar 10:48 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi 3 futbolcu tehlikede!
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde Gaziantep FK'yı sahasında 3-2, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçı kazanmış olacak.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Bordo-mavililerde 3'er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.

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