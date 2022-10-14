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Spor

Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi başladı

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları başladı.

AA14 Ekim 2022 Cuma 18:59 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi başladı
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 16 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Monaco maçında oynayan futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, pas çalışması ve çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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