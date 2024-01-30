İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2024 Salı / 20 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3629
  • EURO
    32,9594
  • ALTIN
    1986.15
  • BIST100
    8491.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi başladı
Spor

Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

IHA30 Ocak 2024 Salı 15:45 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi başladı
ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından teknikle bağlantılı koordinasyon çalışması yaptı. Bordo-mavililer, rondo ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı 23 maçtan 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Trabzonspor, 37 puanla 3. sırada yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.