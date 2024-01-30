Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından teknikle bağlantılı koordinasyon çalışması yaptı. Bordo-mavililer, rondo ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı 23 maçtan 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Trabzonspor, 37 puanla 3. sırada yer aldı.