AA 17 Aralık 2020 Perşembe 17:59 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 17:59

Trabzonspor'da 3 futbolcu performansları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Stiven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir." ifadesine yer verildi.

Bordo-mavili takım, dün Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a penaltı atışları sonucu elenmişti.