Trabzonspor'da Bruno Peres için karar zamanı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun 34'üncü haftasında oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanan ve aşil tendonu yırtığı nedeniyle ameliyat olan Bruno Peres, 4 ayı bulan iyileşme sürecinde ilerleme kaydetti. 1 ay önce koltuk değneklerinden kurtularak yürümeye başlayan oyuncu, ülkesi Brezilya'da geçirdiği tedavi sürecini Trabzon'da sürdürmek üzere kız arkadaşıyla birlikte kente geldi.

KESİN KARAR VERİLECEK

İstanbul üzerinden Trabzon'a gelen tecrübeli sağ bek geniş kapsamlı sağlık taramasından geçecek. Riskli bir sakatlık olan aşil tendonu yırtığının nüksetme ihtimaline karşılık ihtiyatlı davranan bordo mavili kulüp, Peres'in kontrollerinden çıkacak sonucu değerlendirip teknik heyete sunacak. Peres'in sağlık durumunun yanında, takımın ihtiyacı ve kadro durumu değerlendirildikten sonra oyuncunun yeni sezonda takımda yer alıp almayacağına kesin karar verilecek.

YERİNE LARSEN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Sakatlığının ardından 130 gündür takımından uzak kalan futbolcunun sözleşmesi 2024 yılı Haziran ayında sona eriyor. Trabzonspor, 8 Eylül'de sona erecek transfer ve tescil sezonu öncesinde Peres'in durumuyla ilgili kesin bir karar verecek. Bruno Peres'in sakatlığı sonrasında yeni sezonda sağ beke Jens Stryger Larsen transfer edilmişti.