Trabzonspor'da Bruno Peres ile yollar ayrıldı

Yeni başkan Ertuğrul Doğan ile yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da flaş bir ayrılık kararı alındı.

Trabzonspor Kulübü, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Brezilyalı futbolcu Bruno Peres'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel oyuncumuz Bruno Da Silva Peres ile Kulübümüz arasındaki 01.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak

sonlandırılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, oyuncumuz Bruno Da Silva Peres, bahse konu sözleşmeden kaynaklı alacaklarının yarısından vazgeçmiş olup, kalan alacakları ise 15.05.2024 tarihine kadar altı taksit halinde ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.

Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi sakatlığı sebebiyle sezon başında dondurulmuştu. Sakatlığını atlattıktan sonra yeniden lisansı çıkarılan oyuncu bu sezon Trabzonspor formasıyla 9 maçta forma giydi.

Trabzonspor'da son olarak bir başka Brezilyalı isim Vitor Hugo kulüpten ayrılmış ve ülkesine dönmüştü.