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Spor

Trabzonspor'dan büyük başarı! Tam 355 gündür...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Trabzonspor, sahasında 355 gündür mağlubiyet yaşamadı.

AA26 Şubat 2022 Cumartesi 10:54 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 10:54
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Ligde 66 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 355 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, bu sezon da 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 20 karşılaşmada 14 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.

Karadeniz ekibi, bu sezon sahasında mağlubiyet almayan tek takım konumunda da bulunuyor.

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