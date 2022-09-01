UEFA Avrupa Ligi, Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor'da değişim rüzgarı sürüyor. Bordo-mavililer, Cornelius'un ardından şehre Umut Bozok'u getirirken, Maxi Gomez ve Artem Dovbyk transferinde mutlu sona çok yakın.

Galatasaray'dan Cengiz Ünder için yeni hamle!

YENİ AYRILIKLAR OLABİLİR

Bundesliga'ya transfer oluyor Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık Spor Toto Süper Lig'i geçtiğimiz sezon şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, kadrosunda önemli değişimlere gidiyor. Sezon bitiminde bordo-mavililere yeni transferler katılırken, ayrılıklarda devam ediyor. Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi hedefiyle başlayan, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Karadeniz ekibinde yaşanan ayrılıklar nedeniyle A takım kadrosunda ciddi bir değişime gidiliyor. Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Trabzonspor kadrosuna yeni isimler katıyor. "Gölge Antrenörlük" başını yaktı! UEFA'dan Emre Belözoğlu'na ceza Trabzonspor'da sezon bitimiyle beraber şampiyonluk yaşayan kadrodanile yollar ayrıldı. Bordo-mavililerinve son olarak takımın golcüsütransferleriyle para kazandı. Trabzonspor, söz konusu oyuncuların transferlerinde kasasınagibi bir rakamı kasasına koydu. Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun aksine bu sezon transferini sezon devam ederken gerçekleştirdi. Sezonun bitimiylevetakviyelerini yapan bordo-mavililer,veile sözleşme imzalayan Trabzonspor,ve 19 yaşındaki'ı Trabzon'a getirerek bu oyuncularla da sözleşme imzalayacak.

Öte yandan Trabzonspor'da kadro dışı olan Fode Koita dışında Anastasios Bakasetas, Siopis ve Jean Evrard Kouassi isimleri transferde adları geçiyor.