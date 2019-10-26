Trabzonspor'da Daniel Sturridge mutluluğu
TRABZONSPOR’DA adale sertliği nedeniyle Krasnodar karşılaşmasında oynamayan İngiliz yıldız Sturridge’nin, Başakşehir karşılaşmasında forma giyebileceği bildirildi.
AKŞAM
Tedavisi devam eden oyuncu pazartesi oynanacak maç için yarın kafileyle birlikte İstanbul’a gelecek.
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