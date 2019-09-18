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Trabzonspor'da Daniel Sturridge tehlikesi

Liverpool'da oynadığı dönemde bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 maç men cezası alan Sturridge için İngilizler harekete geçti. Yıldız futbolcunun futboldan men edilmesi talep ediliyor.

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Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna katarak büyük sansasyon yarattığı Daniel Sturridge ile ilgili Bordo Mavililer'i şoke eden bir haber geldi. Ada'nın en yüksek tirajlı The Sun gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre 30 yaşındaki İngiliz santrforun futboldan bir süre daha men edilme ihtimali gündemde.
 
Gazete, İngiltere Futbol Federasyonu FA'in yıldız futbolcuya geçtiğimiz Temmuz ayında bahis şikesi gerekçesiyle verilen 6 maç men ve 75 bin sterlin para cezasına itiraz ettiğini ve kararın bozulması hâlinde Türkiye Futbol Federasyonu'na oyuncunun lisansının iptal edilmesi için başvuruda bulunacağını yazdı. 
 
2017/18 sezonunun devre arasında Liverpool'dan West Bromwich Albion'a kiralanan Sturridge, aynı dönemde kardeşi Leon'a Sevilla'ya transferi için bahis oynatmış ve hakkında görülen davanın ardından hüküm giymişti. Dünyaca ünlü forvet, hafta sonunda oynanan Gençlerbirliği maçında Bordo Mavili formayı ilk kez giymişti.
 
(Fanatik)

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