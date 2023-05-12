Trabzonspor'da Denayer sürprizi! Bjelica'nın kararı bekleniyor

Süper Lig'de daha önce Galatasaray'da oynayan ve Shabab Al-Ahli'de forma giyen Denayer'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde mutlu olmadığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun menajerinin de Süper Lig ekibiyle temasa geçtiği ifade edildi.

ÇALIŞMALAR TAM GAZ

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetiminde gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Bu doğrultuda Bordo-Mavililer transfer çalışmalarını da tam gaz sürdürüyor.

'SEVE SEVE GETİRİRİM' DEMİŞTİ

Kariyerine Al-Fayha kulübünde devam eden Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan Ligi'nde şov yapıyor... Son olarak 3-0 kazandıkları Al-Fateh maçında gol atan 33 yaşındaki Nijeryalı yıldız, bu sezon 21 lig karşılaşmasında 9 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı. Sosyal medyadan zaman zaman Trabzonspor'la ilgili paylaşımlarda bulunan Nwakaeme çin Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, "Yönetim ve hocamız isterse, seve seve geri getiririm" demişti.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Lyon'dan ayrılmasının ardından Jason Denayer'in ismi ülkemizden Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılmıştı. Hatta transfer dönemi kapanmadan önce Siyah-Beyazlı ekibin tecrübeli savunma oyuncusu ile çok ciddi görüşmeler yaptığı fakat anlaşma sağlayamadığı haberleri gündeme gelmişti.

İMZASI ŞAŞKINLIK YARATTI

Kariyerinde 2 farklı dönemde kiralık olarak Galatasaray forması giyen Belçikalı stoperin, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Shabab Al-Ahli'ye transferi şaşkınlık yaratmıştı.

BJELİCA KARAR VERECEK

Dubai ekibinde 11 maça çıkan 28 yaşındaki Belçikalı stoperin kontratı 1.5 ay sonra bitiyor. Beşiktaş'ın da gündeminde olduğu öne sürülen Denayer'in, menajeri tarafından Trabzonspor'a önerildiği ortaya çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde mutlu olmayan Denayer'in, yüksek yıllık ücretinde indirim yapmaya hazır olduğu öğrenildi. Türkiye'de daha önce Galatasaray formasını terleten Belçikalı milli yıldız konusunda kesin kararı teknik direktör Nenad Bjelica verecek.