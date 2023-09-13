Trabzonspor'da derbi mesaisi devam ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Ayak tenisi ile devam eden antrenman, pozisyon oyunu çalışması ile tamamlandı.

Bordo-mavililer, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını devam ettirecek.

BU SEZONKİ DURUMU



Karadeniz temsilcisi Trabzonspor bu sezon çıktığı 4 resmi maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet elde ederek puanını 6'ya yükseltti.