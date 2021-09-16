Trabzonspor'da Djaniny takımdan ayrı çalıştı

DHA 16 Eylül 2021 Perşembe 16:13 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 16:13

Trabzonspor, Süper Lig'in 5'nci haftasında Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 ve rondo çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu. Sakatlığı bulunan Trondsen antrenmanda yer almazken, Djaniny ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.