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Spor

Trabzonspor'da Djaniny ve Flavio'dan kötü haber

Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Djaniny ve Flavio'nun tedavilerine başlandığı bildirildi.

AA10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:22 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:22
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Kulüp doktoru Hakan Çelik, futbolcular Djaniny Semedo ve Flavio da Silva'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hakan Çelik, hafta sonu oynanan Antalyaspor karşılaşmasında sol kasığında zorlanma hisseden Djaniny Semedo'nun çekilen MR'ı neticesinde sol kasığında kas içi kanama tespit edildiği ve tedavisine başlandığını belirterek, "Yine aynı müsabakada sol kasığında ve dizinde zorlanma hisseden Flavio da Silva'nın da çekilen MR'ı neticesinde sol kasığında ödem ve sol diz iç yan bağda grade 1 yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 41. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak bordo-mavili takımda, iki futbolcu kadroda yer alamayacak.

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