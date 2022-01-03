Trabzonspor'da Edgar Ie ameliyat edildi

DHA 3 Ocak 2022 Pazartesi 21:26 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 21:26

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanan Altay-Trabzonspor karşılaşması sırasında sağ dizinde ön çapraz bağı kopan Trabzonsporlu oyuncu Edgar Ie Portekiz'de ameliyat oldu.

Trabzonspor Kulübü'nden Altay maçında sakatlanan Gineli oyuncu Edgar Ie'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik tarafından yapılan açıklamada, "Stoper Edgar Ie Portekiz'in Porto şehrinde ön çapraz bağ ameliyatı geçirdi. Edgar'ın sağlık durumu iyi. Birkaç gün içerisinde taburcu edilecek" denildi.