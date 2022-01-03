İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2022 Salı / 1 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,1017
  • EURO
    14,8467
  • ALTIN
    759.508
  • BIST100
    1926.66
Spor

Trabzonspor'da Edgar Ie ameliyat edildi

Trabzonspor'da ön çapraz bağından sakatlık yaşayan savunma oyuncusu Edgar Ie, Portekiz'de ameliyat edildi.

DHA3 Ocak 2022 Pazartesi 21:26 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 21:26
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanan Altay-Trabzonspor karşılaşması sırasında sağ dizinde ön çapraz bağı kopan Trabzonsporlu oyuncu Edgar Ie Portekiz'de ameliyat oldu.

Trabzonspor Kulübü'nden Altay maçında sakatlanan Gineli oyuncu Edgar Ie'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik tarafından yapılan açıklamada, "Stoper Edgar Ie Portekiz'in Porto şehrinde ön çapraz bağ ameliyatı geçirdi. Edgar'ın sağlık durumu iyi. Birkaç gün içerisinde taburcu edilecek" denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.