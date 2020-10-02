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Spor

Trabzonspor'da Edgar le şoku

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçının 22. dakikasında Andre'yi durdurmak isterken sakatlanan Edgar, oyuna devam edemedi ve yerini Campi'ye bıraktı.

02 Ekim 2020 Cuma 21:15 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 21:15
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Stoper konusunda ciddi sıkıntı yaşayan Trabzonspor'a bir kötü haber de Edgar le'den geldi. Sergilediği performansla Eddie Newton'un gözüne giren ve ilk 11'deki yerini bırakmayan Edgar, Gaziantep Futbol Kulübü maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Bordo Mavili camiayı endişelendirdi. 

22. dakikada Andre'yi durdurmak isterken sakatlanan Edgar, oyuna devam edemedi ve yerini Campi'ye bıraktı.

Aylardır stoper arayan Trabzonspor Yönetimi, Edgar'ın MR sonuçlarının belli olmasıyla beraber nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak konusu oldu. Bordo mavili yönetimin 5 Ekim’e kadar görüştüğü stoperlerden birini mutlaka bitirmek istediği gelen haberler arasında.

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