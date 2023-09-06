Trabzonspor'da Emmanuel Dennis sesleri!

61saat'te yer alan habere göre, bu iki oyuncuyla beraber yabancı kotasını dolduracak olan Trabzonspor'un gündemine son olarak Nottingham Forest forması giyen Emmanuel Bonaventure Dennis ismi geldi.



Scout ekibi oyuncunun transferi için kulübe olumlu rapor verdi.

Oyuncuyu alternatifler arasında alan ve girişimlerde bulunan Trabzonspor, yabancı kotasında yer açması halinde hamle yapacak.

Öte yandan oyuncuyla Katar'dan Al Tai takımının da ilgilendiği ifade edilirken bu transferinde olumsuz seyir ettiği gelen bilgiler arasıda.