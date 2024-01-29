Trabzonspor'da Enis Destan riski!

Trabzonspor'un genç yeteneği Enis Destan, Kasımpaşa ile oynanacak önemli mücadele öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 21 yaşındaki forvet oyuncusu, bu karşılaşmada bir sarı kart daha görürse, Pazar günü oynanacak kritik Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Takımının hücum hattında etkili performansıyla dikkat çeken Enis Destan, Kasımpaşa karşısında dikkatli olmak zorunda. Sarı kart ceza sınırında olması, teknik heyeti düşündürüyor. Trabzonspor taraftarları ise genç yıldızlarının derbi mücadelesinde forma giyebilmesi için büyük bir umutla maçı bekliyor.

Trabzonspor'un ligdeki önemli isimlerinden biri haline gelen Enis Destan'ın, sarı kart disiplinini koruyarak takımına katkı sağlaması bekleniyor. Ancak genç oyuncunun sert rakipler karşısında kart cezası riskini azaltmak için dikkatli olması gerekecek.