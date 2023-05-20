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Spor

Trabzonspor'da, Fatih Karagümrük maçı mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 14:53 - Güncelleme:
Trabzonspor'da, Fatih Karagümrük maçı mesaisi sürüyor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 22 Mayıs Pazartesi günü sahasında oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, mobilite ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanın son bölümünde ise pas çalışması ve sonuçlandırma yapıldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük, Ozdoev, Borini, Ricci ve Kouassi'nin golleriyle 4-1 kazanmıştı. Trabzonspor'un tek golü ise Marc Bartra'dan gelimişti.

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